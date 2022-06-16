Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi

16.06.2022 11:04
Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi

TÜİK 2021 verilerine göre 78 bin 491 dekar alanda 23 bin 673 ton kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gal arısının kestane ağaçlarına verdiği zararlar ve mücadele yöntemleri ile ilgili toplantı düzenlendi.

TÜİK 2021 verilerine göre 78 bin 491 dekar alanda 23 bin 673 ton kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gal arısının kestane ağaçlarına verdiği zararlar ve mücadele yöntemleri ile ilgili toplantı düzenlendi.

Aydın'daki kestane alanlarında yapılan sürveyler sonucunda daha önce bulunmayan ve yeni tespit edilen 'kestane gal arısı' ile mücadele konusunda Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar ve Köşk ilçelerinde eğitim toplantıları düzenledi. Kaymakamlar, belediye başkanları, ziraat odası başkanları, ilçe tarım ve orman müdürleri, köy muhtarları ve kestane üreticilerinin katılım sağladığı eğitim toplantılarında kestane alanlarını tehdit eden Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus) zararlısı hakkında üreticiler bilgilendirilerek, alınabilecek önlemler anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü konu uzmanlarının yaptıkları sunumlarda, kestane gal arısı zararlısının Mayıs ayı sonundan Temmuz ayı sonuna kadar ergin uçuşlarının olacağı bu nedenle zararlının üreticiler tarafından hemen toplanarak imha edilmesi gerektiği vurgulandı. Kestane gal arısı hakkında bilgilerin verildiği toplantılar sorulan soruların cevaplandırılması ile sonlandırıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kestane gal arısının Çin orijinli olup, günümüzde Japonya, Kore, ABD ve Avrupa kestane üretimi için en ciddi tehditlerden biri olarak görüldüğü belirtilerek, "Ergin dişileri ortalama 2.5-3 mm uzunluğunda, vücutları siyah renklidir. Yumurta, oval, süt beyazı, 0.1-0.2 mm uzunluğunda, uzun bir sap kısmı bulunmaktadır. Larva: 2.5 mm uzunluğunda, olgun larva süt beyazı renginde ve bacaksızdır. Pupa: 2.5 mm uzunluğunda, siyah veya koyu kahverengindedir. Zararlı yılda 1 döl verir. Ergin 10 günlük ömrü boyunca 100 yumurta bırakır. Tomurcuklar içerisine 3-5 adet olarak bırakılan yumurtalar 30-40 gün içinde açılır. Kışı 1. dönem larva olarak geçirip baharda beslenmeye başlayan larvalar, galler içinde büyüyerek Mayıs sonunda ergin olarak gallerden çıkışlarını yaparlar" denildi.

Açıklamada kestane gal arısının yüzde 50 ile 70 arasında verim kaybı oluşturduğunun belirtilerek, "Kestane gal arısı galler oluşmasına neden olarak sürgünlerin büyümesine ve sürgün ölümlerine yol açarak meyve üretimini azaltmaktadır. Oluşan galler tek renkli yada çok renkli, 5-20 mm çapında, yeşil yada gül pembesi renginde olabilmektedir. Galler, genç sürgünlerde, yaprak petiollerinde ya da yaprakların orta damarında gelişir, erginlerin çıkışından sonra ise kurur ve odunumsu bir hal alır. Kestane gal arısının zararı sonucunda ortalama yüzde 50-70 arası verim kaybı oluştuğu saptanmıştır. Yoğun bulaşmalarda ise verim kaybı artmakta ve kestane ağaçlarında ölümler görülmektedir. Kestane gal arısı ile en etkili mücadele; temiz bölgelere zararlının girişinin engellenmesi, bulaşık ağaç kısımlarının kesilerek imha edilmesi ile doğal düşmanlarının üretilip salınması şeklinde biyolojik mücadele de etkili yöntemlerdir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi
Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi
Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi
Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi
Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Galler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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