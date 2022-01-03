Üreticilere meyve bahçe tesisi ve budama eğitimi - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere yönelik meyve bahçe tesisi ve budama konulu eğitim düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi, tarım üreticilerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Meyve bahçesi tesis edecek olan veya meyve bahçesi olan üreticilerin daha bilinçli üretim yapabilmeleri amacı ile başta budama olmak üzere meyvecilik ile ilgili olarak düzenlenen eğitime ilgi yoğun oldu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler, toplam 2 gün sürdü. Eğitimde; meyvecilikte fidan seçimi, meyve bahçesi ve üzüm bağı tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama teknikleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, sulama, bitki besleme, bölgemizde görülen bazı hastalık ve zararlılar ile mücadele konuları işlendi.

Üreticilere, katılım belgesi takdim edilirken, eğitimleri çok faydalı bulduklarını ifade eden bahçe sahipleri de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR