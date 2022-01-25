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Üretime ara verdiler, ama mamaya devam - Son Dakika

Üretime ara verdiler, ama mamaya devam

25.01.2022 11:08
Üretime ara verdiler, ama mamaya devam

Enerji kısıtlaması sebebiyle üretime 3 gün ara verilen Demirtaş OSB'deki sokak hayvanlarına soğukta aç kalmamaları için mama dağıtıldı.

Enerji kısıtlaması sebebiyle üretime 3 gün ara verilen Demirtaş OSB'deki sokak hayvanlarına soğukta aç kalmamaları için mama dağıtıldı.

Fabrikalar, sanayi bölgelerindeki enerji kısıtlaması sebebiyle üretime 3 günlük ara verirken bölgedeki sokak hayvanları için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu üyeleri mama dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji kesintisi sebebiyle üretime verilen 3 günlük arada da bölgedeki sahipsiz hayvanları unutmadıklarını ifade eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Arz konusunda yaşanan sorunlardan ötürü bölgemizdeki enerji kesintisi sebebiyle üretime ara vermek durumunda kaldık. Sanayicimiz için oluşan bu olumsuz tablo, bölgemizdeki sokak hayvanları için de risk demek. Bugünlerde zorlu kış şartlarıyla birlikte yiyecek bulmakta oldukça zorluk çeken hayvanlar için üretimin durmasıyla birlikte bölgedeki yoğunluğun da azalması, şartları iyice çetin hale getirdi. Biz de Yönetim Kurulu üyelerimizle sokaktaki canlarımız için mama dağıtımı yaptık. Bir günle kalan bir çalışma da değil bu" dedi.

DOSAB ve DOSABSİAD olarak, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne 13 yıldır düzenli ve kesintisiz olarak yardım ettiklerini söyleyen ve yaptıkları çalışmalarla topluma örnek olmayı hedeflediklerini bekirten Çevikel, "Biz sokak hayvanları konusunda her zaman duyarlı olan bir SİAD'ız. Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne de 12 yıldır sürekli olarak kesintisiz yardım ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarım topluma örnek olmasını istiyoruz. Sert geçen kış aylarında bir kap mama ve su ile hayatta kalmak için mücadele veren can dostlarımıza destek olmamız mümkün. Herkesi dünyamızı paylaştığımız hayvanlara destek olmaya davet ediyoruz. Bizler şiddetin her türlüsüne olduğumuz gibi hayvana olanının da karşıyız ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu yineliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Üretime ara verdiler, ama mamaya devam
Üretime ara verdiler, ama mamaya devam

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Organize Sanayi Bölgesi, Sokak Hayvanları, Enerji, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üretime ara verdiler, ama mamaya devam - Son Dakika


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