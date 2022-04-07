Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerine devam ediyor - Son Dakika
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Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerine devam ediyor

07.04.2022 17:34
Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerine devam ediyor

Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 'Aşk-ı Hakk Yunus olmak' adlı tiyatro gösterisi yarın akşam teravih namazından sonra saat 22: 00'de Ürgüp Belediyesi ramazan sofrasında seyirci ile buluşacak.

Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 'Aşk-ı Hakk Yunus olmak' adlı tiyatro gösterisi yarın akşam teravih namazından sonra saat 22: 00'de Ürgüp Belediyesi ramazan sofrasında seyirci ile buluşacak.

Hasan Özaşlamacı'nın yazıp yönettiği Emin Olcay, Cem Kurtoğlu, Çağdaş Çankaya'nın oynadığı 'Aşk-ı Hakk - Yunus Olmak' adlı tasavvufi tiyatral gösteri 8 Nisan Cuma günü saat 22: 00'de Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezinde sahnelenecek. 9 Nisan Cumartesi gecesi de Ulusal ve Uluslar arası birincilikleri olan din görevlileri Alpcan Çelik, Mustafa Alphayta ve Hüseyin Akbulut tarafından Kur'an tilaveti ve kaside programı, Tasavvuf sanatçısı Seyfullah Çakmak tarafından da ilahi konseri düzenlenecek. Ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak etkinliklere tüm vatandaşları davet ettiğini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Pandemi sürecinde özlediğimiz ramazan etkinliklerimizde Türkiye'nin alanında önemli isimlerini hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Programlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyor, tüm ibadetlerinin kabul olması duasıyla hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

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Ürgüp Belediyesi'nden vatandaşlara 'Ramazan etkinliği' Ürgüp Belediyesi'nden vatandaşlara 'Ramazan etkinliği'

Ürgüp Belediyesi, Tiyatro, Nisan, Ürgüp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerine devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerine devam ediyor - Son Dakika
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