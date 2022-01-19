Ürgüp caddeleri temizlendi - Son Dakika

Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesinde kar yağışının başlamasıyla birlikte Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatı için kar küreme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün "Sabah saatlerinde vatandaşlarımız işlerine giderken açılmadık bir tek ara ve ana yol, cadde, sokak ve kaldırım kalmasın." talimatıyla teyakkuza geçen ekipler, kar yağışıyla birlikte başladıkları mesailerini sabaha kadar aralıksız sürdürdü. Vatandaşlar için kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek, can ve mal kaybına meydan vermemek için yollardaki kar ve buzları özel donatılmış araçlarla temizleyen Ürgüp Belediyesi ekipleri, son teknolojiyle donatılmış otomatik ekipmanlarla da tuzlama yaptı.

Tüm belediye çalışanlarına Ürgüp halkı adına teşekkür ettiğini belirten Başkan Aktürk, "Çok şükür uzun zamandır hasret kaldığımız kar yağışı etkisini gösterdi, tarım için, su kaynaklarımız için bu yağış gerekliydi. Öte yandan tarihi ve doğal güzelliklerimiz kar yağışıyla birlikte muhteşem manzaraya kavuştu. Ekiplerimiz kar yağışının sosyal hayata etkisini en aza indirmek için meteorolojik verilere göre hazırlıklarını tamamlamıştı. Geceden sabaha durmaksızın çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Sabah saatleriyle birlikte evinin, iş yerinin önünün ana ve ara yolların kardan, buzdan temizlendiğini gören vatandaşlar da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. - NEVŞEHİR