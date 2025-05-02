Urla Belediyesi'nin 2024 Faaliyet Raporuna Sert Tepki - Son Dakika
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Urla Belediyesi'nin 2024 Faaliyet Raporuna Sert Tepki

Urla Belediyesi\'nin 2024 Faaliyet Raporuna Sert Tepki

AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, 2024 Faaliyet Raporu'nu idaredeki çürümeyi ve plansızlığı gösteren bir belge olarak nitelendirdi. Belediyenin mali durumu ve harcamaları hakkında eleştirilerde bulundu.

02.05.2025 14:55  Güncelleme: 14:57
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AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Belediyesinin 2024 Faaliyet Raporu'na tepki gösterdi. "Rapor, idaredeki çürümenin ve plansızlığın resmi belgesidir." diyen Arslan, belediyenin mali durumunun da kötü olduğunu belirtti.

AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Belediyesinin 2024 Faaliyet Raporu'nun, yönetimin beceriksizliğini gizlemeye çalışan bir evrak yığını olduğunu öne sürdü. Süslü kelimelere değil, rakamların yalın gerçeğine baktıklarını ifade eden Arslan, "Belediyenin mali durumu kötü. Urla Belediyesinin faiz giderlerinin 3 milyon TL'den 11 milyon TL'ye çıktı. Bu, Urlalının parası hizmete değil faize akıtılmış demektir. Belediye, kendi bütçesini yönetememiş, beceriksizliğinin faturasını vatandaşın sırtına yüklemiştir" diye konuştu.

Belediyenin mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde 100'ün üzerinde arttığına vurgu yapan Arslan, "Bu, kontrolsüz harcamanın açık itirafıdır. Bu artışın arkasında neyin olduğu açıklanmıyor. Urla İnşaat Turizm İnsan Kaynakları Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi (URİT) üzerinden yapılan istihdam ve yapılan ödemeler şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Şeffaflık nerede? Bu şirkete ne kadar ödeme yapıldı? Toplam giderler 132 milyon TL'den 278 milyon TL'ye fırladı. Bu iki katına çıkan bütçeyle Urla'da ne değişti? Vatandaşın hayatında ne kolaylaştı?" ifadelerine yer verdi.

"Taşınmazlar keyfi kullandırılıyor"

Personel giderlerinin yüzde 40'ı aşmasına rağmen yeni alımların yapılmasını, kamu kaynaklarının israfı olarak nitelendiren Arslan, "Personel giderlerinin arttığı bir dönemde, hala alım yapılması kamu kaynaklarının pervasızca harcandığını gösteriyor. Eğlence vergisi tahsilatı, Urla gibi bir kent için komik bir rakam. ya takip yapılmamıştır ya da birileri bilerek görmezden gelmiştir. Her iki durum da ağır bir yönetim zaafıdır. Belediyeye ait taşınmazlar ihale edilmek yerine keyfi şekilde kullandırılmaktadır." dedi.

"Planlanan ve gerçekleşen bütçe arasında yüzde 40 sapma var"

Planlanan ve gerçekleşen bütçe arasında yüzde 40'a yakın sapma olduğuna dikkat çeken Arslan, "Bu fark ya öngörüsüzlük ya da bilinçli manipülasyonun sonucudur. E-arşiv sistemi için bütçe ayrılmasına rağmen sistem kurulmadı. O para nerede? Urla halkı artık şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakatli bir yönetim istiyor. Bu faaliyet raporu, yönetimin 'faaliyet değil fiyasko' ürettiğinin en net kanıtıdır. Bu halk, günü geldiğinde bu hesabı mutlaka soracaktır" diye vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Urla Belediyesi'nin 2024 Faaliyet Raporuna Sert Tepki - Son Dakika

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