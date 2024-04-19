Urla Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında 2023 Yılı Faaliyet Raporu Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

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Urla Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının üçüncü birleşiminde görüşülen 2023 Yılı Faaliyet Raporu bazı bölümlerine denetim ve inceleme yolu açık olmak üzere şerh konularak oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi

İzmir'de Urla Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının üçüncü birleşimi Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan başkanlığında gerçekleştirildi. Birleşimde 2023 Yılı Faaliyet Raporu, Urla Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Mesut Önen yönetiminde gündeme alındı ve değerlendirildi. Raporun, 34-50 sayfalarındaki bütçe uygulamaları ve mali tablolara ilişkin kısımları ile faaliyet raporunun 236-241 sayfalarındaki Urit Urla İnsan Kaynakları İnşaat Turizm Ltd. Şti. ile ilgili bütçe ve gelir tabloları kısımlarına, 29.03.2024 tarihli denetim komisyon raporunda belirtilen hususlar da göz önünde bulundurularak denetim ve inceleme yolu açık olmak üzere ilgili hususlara şerh düşülerek oylanması talep edildi. Talep doğrultusunda yapılan oylamada mecliste ilgili madde şerh düşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca CHP Grup Sözcüsü Alp Bölükbaşı, dilek ve temenniler bölümünde 29.03.2024 tarihli denetim raporunun daha detaylı olarak incelenmesi için bir komisyon kurulması için önerge verdi. Mecliste bir sonraki meclisin 2 Mayıs 2024 saat 17.00'de toplanması kararı alınırken nisan ayı üçüncü birleşimi sona erdi.