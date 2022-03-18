Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika
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Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı

18.03.2022 12:24
Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Zaferi coşku ile kutlanırken, destanının kahramanları rahmet ve saygıyla anıldı.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Zaferi coşku ile kutlanırken, destanının kahramanları rahmet ve saygıyla anıldı.

Urla'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlendi. Törene, Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne konulan çelenkler ile başlayan tören, tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, "Vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, tarih sayfalarına nice kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, şehit kanlarıyla sulanan vatan toprağından bir avuç dahi verilemeyeceğini, bağımsızlıktan asla vazgeçilemeyeceğini ve hiçbir emperyalist gücün bize hükmedemeyeceğini Çanakkale'de tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatanın toprağını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, dirliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ın şeref defterini imzalaması, günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra tören son buldu.

İlçede gün boyu yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlama devam edecek. - İZMİR

Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Urla'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika


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