Urla'da orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde meydan gelen orman yangınını kontrol altına almak içi gece görüşlü helikopterlerle müdahaleye devam ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesinde saat 16.37'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Gündüz saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına müdahale edilirken havanın kararmasıyla çalışmalara gece görüşlü iki helikopter dahil oldu.

Öte yandan yangının etkili olduğu alanda evler tahliye edildi Papaz Koyu'na yakın bölgedeki karavanlar ile çadırda kalanlar da bölgeden uzaklaştırıldı.