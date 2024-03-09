Urla Ot Bayramı binlerce kişiyi bir araya getirdi - Son Dakika
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Yerel

Urla Ot Bayramı binlerce kişiyi bir araya getirdi

Urla Ot Bayramı binlerce kişiyi bir araya getirdi

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı, binlerce kişiyi kentte bir araya getirdi. Festivalde ot çeşitleri tanıtıldı, etkinlikler ve konserler düzenlendi.

09.03.2024 18:06  Güncelleme: 18:12
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İzmir'in Urla ilçesinde, baharın müjdesi olarak bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı, binlerce kişiyi kentte bir araya getirdi.

Her yıl düzenlenen ve bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Mart Dokuzu Urla Ot Bayramıyla Urla ilçesi, "bahara merhaba" dedi. Ot festivali, binlerce kişiyi ilçede buluştururken, festival ilk günden renkli görüntüler oluşturdu. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde kadınlardan oluşan bando takımı, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede festivalin açılış konuşmasını yapan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Urla; havasıyla, doğasıyla, her mevsim güzel; Türkiye'nin incisi, göz bebeği. Doğasıyla bunu koruyarak geliştirirsek, çok daha iyi bir noktada olacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

"Urla'da say say bitiremeyeceğimiz otlarımız var"

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan da, "Güzel Urla'mızda, baharın gelişini müjdeleyen; dağları, yolları yemyeşil yapan, mis gibi kokan, bir o kadar da sağlıklı olan otlarımızın sürdürülebilirliğine hem dikkat çekmek hem de önemini anlatmak için buradayız. Urla'da sadece enginarımız yok; sarmaşık, ebegümeci, ısırgan, turp otu, karahindiba, şevketi bostan, deniz börülcesi, kuzu kulağı, arap saçı ve dahası say say bitiremeyeceğimiz birbirinden kıymetli otlarımız var" diye konuştu.

Öte yandan kurulan pazarda da vatandaşlar, şifalı otları satın aldı. Mart Dokuzu Urla Ot Bayramına ilişkin etkinlikler, hafta boyunca devam edecek. Kültür turlarının, çeşitli yemek sunumlarının yapılacağı programlar kapsamında ayrıca; sergiler, canlı müzikler, konserler, ot çeşitleri tanıtma gezileri, yarışmalar ve ödül törenleri de düzenlenecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Urla Ot Bayramı binlerce kişiyi bir araya getirdi - Son Dakika

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