Uşak Belediyesi, Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor

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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkan Özkan Yalım, göreve geldikten sonra şehir merkezinde bulunan kafe ve restoranlara kaçak olarak yapılan pergola sistemlerinin kaldırılması için uyarıda bulundu. Uyarıyı dikkate almayan zincir kahve firmasındaki kaçak yapının yıkılmasına karar verildi. Belediye ekiplerinin yıkıma gitmesi üzerine AVM sahibi eski belediye başkanı Erkan Akçay ve belediye personeli karşı karşıya geldi.

Uşak Belediyesi Fen İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve kaçak inşaattan sorumlu yıkım ekipleri Karun AVM içerisindeki zincir kahve firmasında yer alan kaçak yapıyı yıkmak için harekete geçti. AVM önüne gelen belediye personellerini AVM sahibi ve eski belediye başkanı Erkan Akçay durdurdu. Yıkım kararını uygulamak isteyen ekiplerle, eski belediye başkanı arasında sözlü tartışma çıktı. Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan ve Serpil Keskin'in de bulunduğu olayda gergin anlar yaşandı.

Karun AVM sahibi Erhan Akçay ve şirket yetkilileri konu ile ilgili herhangi bir yıkım tebligatının ellerine ulaşmadığını, yıkım ekibine aktardı. Kafenin önünde yapılan pergola sisteminin ise kafe işletmecileri tarafından yapıldığını tartışmalarda kayıtlara yansıdı.

AVM sahibi ve Uşak eski Belediye Başkanı Erhan Akçay, kendine yönelik kaçak yapı sebebiyle açılan davadan beraat ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında Belediye kaçak yapıyı benim yaptığımı iddia ederek savcılıkta suç duyurusunda bulunup hakkımda dava açıldı. O davada benim yapmadığımdan dolayı beraat kararı alındı. Durum böyle iken belediyenin bu konuyu bana tebliğ etmesi gerekirdi. Beraat kararından sonra benim şuçsuzluğum anlaşılmıyor mu?"

"Yıkım için 15 gün süre verildi"

Uşak Belediyesi yetkilileri zincir kahve firmasına pergola sistemlerinin sökülmesi için 15 gün süre verdi. 15 gün içerisinde kaçak yapının sökülmemesi durumunda ekipler tarafından kaçak yapının yıkılacağı şirket yetkililerine aktarıldı.