Uşak Belediyesi Kütüphanesi İhtiyaç Sahipleri İçin Kitap Topluyor

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Uşak Belediyesi Kütüphanesi ihtiyaç sahipleri için kitap topluyor

Uşak Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kitap bağışı almaya başladı

UŞAK - Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılacak olan kütüphane için vatandaşlarda gelecek olan kitap bağışları almaya başladı.

Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında; kent genelinde ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin yanı sıra kütüphanesi bulunmayan eğitim kurumları, okullar ve kurumlar hedefleniyor. Gençlerin, öğrencilerin ve her yaştan vatandaşın kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçlayan proje sayesinde, farklı türdeki birçok kitap ücretsiz olarak okuyucuyla buluşacak. Özellikle ders kitapları, test ve sınava hazırlık kitapları, dünya klasikleri başta olmak üzere siyasi içerikli olmayan tüm romanlar ve öyküler, tarih ve psikoloji kitapları, kişisel gelişim kitapları, ansiklopediler ve çocuk kitapları bu kütüphanede yerini almayı bekliyor.

Her yaştan vatandaşın okuma alışkanlığı kazanmasını desteklemek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ders kitaplarına ücretsiz ulaşabilmesini sağlamak ve sınava hazırlanan öğrencilerin hazırlık kitaplarına ve test kitaplarına ulaşmasını kolaylaştırmak gibi amaçları bulunan proje sayesinde; çocuk kitapları ile miniklerin okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olunması planlanıyor.

Henüz tedarik aşaması devam eden proje için kitap bağışı yapmak isteyen tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Uşak Belediyesi yetkilileri, evlerinde temiz ve sağlam şekilde bulunan tüm kitapların Belediye Kütüphanesi'ne bağışlanabileceğini belirtiyor.

Kitaplarını bağışlamak isteyen vatandaşlar Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile irtibat kurabiliyor. Yüklü miktarda kitap bağışlamak isteyen vatandaşlara ise belediye ekiplerince evlerinden teslim alma kolaylığı sağlanıyor.

Öte yandan belediye kütüphanesinden ücretsiz kitap edinmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Uşak Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giderek bankodan kaydını yaptırıp kütüphaneye yönlendiriliyor. Buradan istedikleri kitabı alabilecek olan vatandaşlarımızın belirlenen süre sonunda kitabı sağlam şekilde teslim etmesi gerekiyor.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına önemli bir adım olan bu proje kapsamında tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması ve ellerinde bulunan fazla kitapları ihtiyaç sahipleriyle paylaşması bekleniyor.