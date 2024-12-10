Uşak Belediyesi'nden Suriyeli Vatandaşlar İçin Ülkeye Dönüş Servisi - Son Dakika
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Yerel

Uşak Belediyesi'nden Suriyeli Vatandaşlar İçin Ülkeye Dönüş Servisi

Uşak Belediyesi, Suriyeli vatandaşların ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak amacıyla yeni bir transfer hizmeti başlatıyor. Başkan Özkan Yalım, hizmetin gönüllü olarak yürütüleceğini ve başvuruların belediye binasında alınacağını duyurdu.

10.12.2024 22:10
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Uşak Belediyesinden Suriye'ye tek yönlü sefer

Uşak Belediyesi Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönmek transfer hizmeti başlattığını duyurdu

UŞAK - Uşak Belediyesi, şehirde yaşayan Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir hizmet başlattı. Başkan Özkan Yalım, "Uşak'ta uzun bir süre misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı ülkelerine uğurlamak için transfer hizmeti başlatıyoruz"

Uşak Belediyesi'nin başlattığı bu hizmet, Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye'de ikamet eden Suriyeli vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Yalım, "Yarın itibarıyla, Suriyeli misafirlerimizi güvenli bir şekilde ülkelerine göndermek için transfer hizmetimize başlıyoruz. Başvurular, belediye binamızda yer alan Danışma bölümünden yapılabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Başkan Yalım, "Uşak'ta uzun yıllardır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizi, kendi topraklarına ve evlerine güvenli bir şekilde göndermek için belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Suriyeli misafirlerimizin geri dönüşlerini sağlamak için gerekli desteği sağlayacağız ve süreç tamamen gönüllü olacak" ifadelerini kullandı.

Uşak Belediyesi başlattığı bu hizmet ile gönüllü dönüş sürecine katkı sağlamayı hedefliyor. Başlatılan uygulamaya başvuru sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor. Uşak Belediyesi'nin bu adımı, hem yerel halk hem de Suriyeli vatandaşlar arasında olumlu bir etki oluşturması bekleniyor.

Öte yandan başvurular, Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak Belediyesi'nden Suriyeli Vatandaşlar İçin Ülkeye Dönüş Servisi - Son Dakika

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