Uşak Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Mağazası Kurdu - Son Dakika
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Uşak Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Mağazası Kurdu

Uşak Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Mağazası Kurdu

Uşak Belediyesi, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara destek olmak amacıyla 'Sosyal Yardımlaşma Mağazası' kurdu. Mağaza aracılığıyla dar gelirli vatandaşlar yeni ve az kullanılmış kıyafetlere ulaşabilecek.

20.08.2024 18:54  Güncelleme: 18:56
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Uşak Belediyesi zorlu ekonomik koşullar karşısında alım gücü düşen vatandaşlara destek olmak amacıyla "Sosyal Yardımlaşma Mağazası" kurdu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yapmış olduğu açıklamada; "Dayanışmayla ve yardımlaşmayla çözemeyeceğimiz sorun yok. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları, temiz ve sağlam durumdaki kıyafetlerini, ayakkabılarını, kabanlarını ve her türlü giysiyi kabul ediyoruz. Burada görevli arkadaşlarımız bağışlanan bu kıyafetleri tasnif ediyor ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bizzat ulaştırıyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarımızın kıyafet ve ayakkabı, bot, kaban gibi ihtiyaçları yaklaşan kış mevsimi de göz önüne alınırsa öne çıkmış durumda. Vatandaşlarımızdan beklediğimiz bu konuda duyarlı davranarak bağışlanacak durumda olan kıyafetlerini bize ulaştırmalarıdır." dedi.

Sosyal Yardımlaşma Mağazası hakkında bilgi veren Başkan Yalım; "Dar gelirli vatandaşlarımız bu mağaza aracılığıyla yeni kıyafetlere ulaşabilecek. Ben şahsen buraya çok sayıda yeni ve az kullanılmış kıyafet bağışı olacağını düşünüyorum. Hem yurttaşlarımızın dayanışmasıyla hem de belediyemizin katkısıyla mağazamızı orta ve uzun vadede büyüteceğiz. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın, okul çağındaki çocuklarımızın ve her yaştan vatandaşımızın kıyafet, ayakkabı, kaban gibi ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılayacağız" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Mağazası Kurdu - Son Dakika

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