Uşak Nüfus Müdürü\'ne Ziyaret

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Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Caner Cavit Kösek'e valilik birim müdürleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Batman İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü iken 25.10.2024 tarihli atama kararı ile Uşak'a atanan İl Müdürü Caner Cavit Kösek, 29 Kasım tarihinde göreve başlamıştı. Uşak Valiliğinde görev yapan birim müdürleri ise Caner Cavit Kösek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Caner Cavit Kösek ise ziyaretlerinden dolayı birim müdürlerine nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için teşekkür etti. - UŞAK