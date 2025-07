Uşak\'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Akşam 21: 00'da Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünden Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan program ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinliğe, Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, protokol üyeleri, kurum müdürleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Okunan duaların ardından Vali Aktaş kürsüye çıkarak konuştu.

15 Temmuz gecesi milletin iradesiyle kazanılan bir zafer olduğu aktaran Vaki Aktaş; "Tankların caddelerde ilerlediği, bombaların şehirlerimizin üzerine yağdığı, silahların masum vatandaşlarımıza doğrultulduğu o karanlık saatlerde milletimiz, büyük bir cesaret ve kararlılıkla ayağa kalkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarıyla her yaştan, her meslekten, her inançtan vatandaşımız, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara koşmuş, yüreklerindeki vatan sevgisiyle tankların, mermilerin ve bombaların karşısında durmuştur. Çünkü biliyorlardı ki; vatan, bayrak ve demokrasi söz konusu olduğunda geri adım atmak, yok oluşa razı gelmek demektir. Bu kararlı duruşun arkasında, bu toprakların binlerce yıllık tarihinde her türlü ihanete ve işgale karşı direnmiş, onuruyla var olmuş bir milletin iradesi vardır." dedi.

Vali Aktaş sözlerine şöyle devam etti; "O gece bu büyük mücadelenin en büyük kahramanları olan şehitlerimiz, bu topraklara onur ve hürriyetin mühürlerini kanlarıyla vurmuştur. Onlar, milletimizin gönlünde sadece birer kahraman değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ölümsüz sembolleridir. Gazilerimiz ise aynı irade ve kararlılıkla ölümle yüzleşmiş, bedenlerinde taşıdıkları izlerle bu direnişin yaşayan abideleri olmuşlardır." dedi.

Programda AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul'da konuşma yaptı.

Program, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser, 15 Temmuz Belgeseli ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Saat 00.13'ü gösterdiğinde ise kentteki bütün camilerde eş zamanlı sela okundu. Program Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasıyla son buldu.

Öte yandan kentte 50 kişilik gruplarla, sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutulacak. - UŞAK