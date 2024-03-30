Uşak'ta Baba ve Kızı Yaralanan Kazada - Son Dakika
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Uşak'ta Baba ve Kızı Yaralanan Kazada

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı. Kazada yaralananlar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kızın hayati tehlikesi bulunuyor.

30.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:53
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Uşak'ta meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı

UŞAK - Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü ve kızı yaralandı.

Kaza, İzmir-Uşak Karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine ilerlemekte olan M.C. idaresindeki 27 ABU 786 plakalı Nissan marka otomobil aynı istikamette ilerleyen S.Ç. kontrolündeki 31 YG 023 Mercedes marka tırın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kızı D.N.C. yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan D.N.C.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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