Uşak'ta Baba ve Kızı Yaralanan Kazada

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Demirkıran, Konak Meydanı'nda zeytin fidesi dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Demirkıran, seçim çalışmaları kapsamında Konak Meydanı'nda vatandaşlara zeytin fidesi dağıttı. Demirkıran, farkındalık oluşturmak ve insanların gelecekteki ağaçlarını görmelerini sağlamak amacıyla bu yöntemi tercih ettiğini belirtti. Genç aday olarak hayalleri ve hedefleri olduğunu ifade eden Demirkıran, vatandaşların bu jest karşısında mutlu olduğunu ve hepsinden söz aldığını söyledi.