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Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

19.12.2021 22:40

Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 183 sürücüye idari para cezası uygularken, 33 aracı da trafikten men etti.

Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

UŞAK - Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 183 sürücüye idari para cezası uygularken, 33 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan kontrollerinde toplamda 4 bin 857 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 186 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 33 araç da trafikten men edildi.

Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Trafik Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika
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