Uşak\'ta Harezmi Şenliği gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce AR-GE birimi koordinasyonunda hayata geçirilen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenlenen Harezmi Şenliği, Ulubey Kanyonu Cam Teras alanında gerçekleştirildi.

Ulubey Mehmet Fuat Terci Ortaokulu tarafından hazırlanan "Ulubey Kültür Haritası" projesi çerçevesinde öğrenciler yaşadıkları ilçenin tarihini, dilini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini keşfederek ortaya koydukları çalışmaları sergiledi. Disiplinler arası yaklaşımla yürütülen proje ürünleri, sergi stantları, fotoğraf sunumları ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, İI Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel burada yapmış olduğu konuşmasında, Harezmi Eğitim Modelinin öğrencilerin yaşadıkları coğrafyayı sahada keşfetmelerine önemli katkı sunduğunu ifade ederek bu sürecin sadece bilgi edinme değil yaşayarak öğrenme fırsatı sağladığını vurguladı. Disiplinler arası yürütülen çalışmaların çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladığını belirten Yücel, Ulubey Kanyonu'nun eşsiz atmosferinde sergilenen eserlerin uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu dile getirdi.

Program kapsamında halk oyunları gösteri, öğretmenler tarafından verilen konser ve stantlar ziyaret edildi.

Öte yandan, program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - UŞAK