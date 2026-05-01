Uşak'ta Harezmi Şenliği gerçekleştirildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta Harezmi Şenliği gerçekleştirildi

01.05.2026 18:28  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce AR-GE birimi koordinasyonunda hayata geçirilen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenlenen Harezmi Şenliği, Ulubey Kanyonu Cam Teras alanında gerçekleştirildi.

Ulubey Mehmet Fuat Terci Ortaokulu tarafından hazırlanan "Ulubey Kültür Haritası" projesi çerçevesinde öğrenciler yaşadıkları ilçenin tarihini, dilini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini keşfederek ortaya koydukları çalışmaları sergiledi. Disiplinler arası yaklaşımla yürütülen proje ürünleri, sergi stantları, fotoğraf sunumları ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, İI Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel burada yapmış olduğu konuşmasında, Harezmi Eğitim Modelinin öğrencilerin yaşadıkları coğrafyayı sahada keşfetmelerine önemli katkı sunduğunu ifade ederek bu sürecin sadece bilgi edinme değil yaşayarak öğrenme fırsatı sağladığını vurguladı. Disiplinler arası yürütülen çalışmaların çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladığını belirten Yücel, Ulubey Kanyonu'nun eşsiz atmosferinde sergilenen eserlerin uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu dile getirdi.

Program kapsamında halk oyunları gösteri, öğretmenler tarafından verilen konser ve stantlar ziyaret edildi.

Öte yandan, program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı müdahale anı kamerada Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı; müdahale anı kamerada
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

19:06
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
18:20
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 19:40:09. #7.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Harezmi Şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.