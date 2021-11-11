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Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan - Son Dakika

Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan

11.11.2021 21:26

Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidanUŞAK Ülke genelinde 2019 senesinde başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası, Uşak'ta geçtiğimiz yıl Ciğerdede köyünde çıkan orman yangını nedeniyle hasar gören bölgede gerçekleştirildi.

Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan

UŞAK Ülke genelinde 2019 senesinde başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası, Uşak'ta geçtiğimiz yıl Ciğerdede köyünde çıkan orman yangını nedeniyle hasar gören bölgede gerçekleştirildi. Bölgeye 320 bin fidan dikimi yapılmasının planlandığı etkinlik kapsamına il genelindeki hedefin ise 1 milyon 107 bin olduğu açıklandı.

2019 senesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve her sene 11 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikim organizasyonu, geçtiğimiz sene orman yangınında hasar göre Ciğerdede köyünde gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve öğrenciler katıldı. Vali Funda Kocabıyık'ın fidan dikmesiyle başlayan etkinlikte, bölgede yapılan çalışmalarla aralık ayı sonuna kadar 320 bin fidan dikiminin hedeflendiği öğrenildi.

Fidan dikiminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, fidan dikimi yaptıkları alanla birlikte sene sonuna kadar toplamda 1 milyon 107 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini belirtti. Kocabıyık, "Bu sene, geçen yıl çıkan yangında zarar gören bir alanda fidan dikimi yapıyoruz. Tekrardan bu alanı ağaçla buluşturup, orman sahası olarak tekrar ağaçla zenginleştirmeyi istiyoruz. Her kesimden gencimiz, çocuğumuz, yaşlımız burada bizimle birlikte fidan dikimi yapıyor. Milli bir seferberlik gibi ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu alanda Aralık ayı sonuna kadar 320 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 2021 yılının sonuna kadar da bu alanla birlikte yaklaşık 1 milyon 107 bin fidanı da toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan
Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan
Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan
Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan

Togo Cumhuriyeti, Geleceğe Nefes, Milli, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta hedef 1 milyon 107 bin fidan - Son Dakika
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