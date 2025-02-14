Uşak'ta Otobüs Hat Sahiplerinin Grevi: Başkan Yalım'dan Açıklamalar

Yerel

(UŞAK) - Uşak Belediyesi tarafından yılbaşından itibaren başlatılan kartlı sistem uygulamasına karşı çıkan otobüs hat sahipleri bugün iş bırakma eylemi yaptı. Belediye araçları, vatandaşların mağdur olmaması için hizmete sokuldu. Başkan Özkan Yalım, "E-kart sistemi sayesinde vergi kaçaklarının önüne geçiliyor ve aynı zamanda gelir gider dengeleri kontrol altına giriyor. Bundan kaçmaya çalışan kimseye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Uşak'ta şehir içi otobüs hat sahipleri, kartlı sistem uygulamasına karşı Dikilitaş ve Üniversite hatlarında hizmet veren tüm araçları Uşak Belediyesi ana hizmet binası önüne çekti. Özellikle kent merkezinde bulunan duraklarda ciddi bir kalabalık birikirken, Başkan Yalım'ın talimatıyla vatandaşların mağdur olmaması amacıyla belediye araçları hizmete sokuldu.

Edirne'de gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları toplantısı nedeniyle şehir dışında bulunan Başkan Yalım, grev ve kendisine yönelik hazırlanan pankartlarla ilgili bir açıklama yaptı.

"Bu halk da bu hat da sana haraç vermeyecek Özkan Yalım" yazılı pankartla ilgili olarak konuşan Başkan Yalım, "Sevgili vatandaşlarımın gerçekleri bilmesi için şunu açıklamak istiyorum, biz Uşak Belediyesi olarak değil hat sahiplerinden haraç almak, tam tersi onlara büyük yardımlar yaptık. Geçtiğimiz yıl merkezi hükümetten her ay bize gelen aylık yarım milyon liranın üzerinde rakamı hat sahiplerine vererek 65 yaş üstü ücretsiz binen yolculardan zarar etmemeleri adına onlara destek olduk" ifadelerini kullandı.

Önceki dönemlerde belediye başkanlarının hat sahiplerinin baskılarına dayanamadıkları için kartlı sisteme geçemediklerini de hatırlatan Başkan Yalım, Uşak halkının neredeyse yirmi yıldır büyük şehirlerde uygulanan bu sistemle tanışmakta geç bile kaldığını, bu yüzden aldıkları meclis kararıyla bu sistemi başlattıklarını sözlerine ekledi.

Uşak'ta bulunan toplam dokuz hattan yedisinin sistemi uyguladığını ancak iki hattın hala yolculardan para almakta ısrar ettiğinin altını çizen Yalım, "Para almaya devam eden hatlar vergiden kaçıyorlar ve vergi ödemiyorlar. Bundan Defterdarlığımızın da haberi var. Bizim meclis kararımız var, bu yüzden bu karara uymayanlara ilk günden itibaren cezai işlem uyguladık ve uygulamaya da devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşımızın yararına olan bu yoldan dönmeyeceğiz"

Geçmiş yıllarda kartlı sistem uygulaması için istenen yüzde 8-9'luk komisyonların aksine kendilerinin bu oranı yüzde 1'e çektiklerini de belirten Başkan Yalım, "E-kart sistemi sayesinde vergi kaçaklarının önüne geçiliyor ve aynı zamanda gelir gider dengeleri kontrol altına giriyor. Bundan kaçmaya çalışan kimseye müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın bu teknolojiyle tanışması ve ulaşımda kolaylığa kavuşması bizim için çok önemli ve bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şu anda üniversitelerin ara tatilde olduğunu ve hat sahiplerinin "Nasıl olsa yolcu yok" diye grev yaptıklarını öne süren Başkan Yalım, "Ben buradan hat sahiplerine sesleniyorum, pazartesi günü yine eylem yapsınlar görelim, binlerce öğrencimiz otobüs kullanacak bakalım o gün de iş bırakma eylemi yapabilecekler mi?" diye sordu.

Yalım açıklamasını, şöyle tamamladı:

"Vatandaşımızın mağdur olmaması için ne gerekirse yapacağız. Biz bugün grev kararını öğrendiğimiz anda ivedi bir karar verdik ve halkımızın mağdur olmaması için hemen kendi otobüslerimizi devreye soktuk. Tamamen ücretsiz bir şekilde halkımızı üniversite hattında taşımaya devam edeceğiz, vatandaşlarımız hiç merak etmesin. Bizim için asıl olan vatandaşımızdır. Gerekirse tüm sezon öğrencilerimizi ücretsiz olarak kampüse taşırız. Hatta ben bu vesileyle şunu da özellikle belirtmek istiyorum, çok yakın zamanda vatandaşımızın çok memnun kalacağı kaliteli bir ulaşım hizmetine de başlayacağız. Kimsenin vatandaşımızı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz."

Diğer yandan, otobüs hatlarındaki grev nedeniyle okullarına ve iş yerlerine gidemeyen vatandaşlar da yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.