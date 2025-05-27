Uşak'ta Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

Türk Mutfağı Haftası'nda Uşak'a özgü lezzetler tanıtıldı

Uşak'ta 'Türk Mutfağı Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı

UŞAK - Uşak'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında Uşak'a özgü lezzetler Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Uşak'ın coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte; kent mutfağında yer alan Karahallı Ciğeri, döndürme, Uşak Tarhanası, alacatene, demir tatlısı, topalak, keşkek, Uşak Baklavası, ebem köftesi, gelin helvası, zini hamursuzu ve haşhaş ezmesi gibi lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Vali Aktaş yaptığı açıklama, Taşyaran Vadisinin tarihi, doğal yapısıyla öne çıkan bir yer olduğunu ve görsel zenginliğini vatandaşların mutlaka gelip görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

Uşak'a özgü lezzetlerin doğallıkları ve özgün pişirme yöntemiyle Türk gastronomisine önemli katkı sağladığını aktaran Vali Aktaş; "Bu yemekler, tariflerinin ötesinde tarihi yaşam biçimini, kültürel birikimimizi ve toplumsal belleğimizi yansıtması vesilesiyle klasik yemek olarak adlandırılan ürünlerimiz. Bu lezzetler, doğallıkları, özgün pişirme teknikleri ve saklama yöntemleriyle hem Türk mutfağının sürdürülebilirliğini sağlıyorlar, hem de evrensel değerine katkı sunmaktadırlar. İlimiz bu anlamda Türk gastronomisine önemli katkılar sunmaktadır." dedi.

Programın sonunda Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri arasında Uşak mutfağına ait Zini Hamursuzu Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali Aktaş tarafından verildi.