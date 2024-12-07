Uşak'ta Yeni Ulaşım Projesi Başlatılıyor

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Uşak'ta yeni ulaşım hareketi başlatılıyor

UŞAK - Uşak'ta ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve şehirdeki trafik sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım atıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çinli CRRC yetkilileri ve Metro İstanbul yöneticileriyle birlikte şehirdeki ulaşım sorunlarını yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretlerinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşımı daha verimli hale getirmeyi sağlayacak yeni nesil otonom sürüşlü araçların kullanılması adına görüşmeler gerçekleşti.

Proje, özellikle yoğun sirkülasyonun yaşandığı hastane, emniyet ve adliye gibi kritik noktalarda başlayarak ulaşım daha hızlı hale getirilecek. Ayrıca, Özdilek Kavşağı gibi yoğun trafik akışına sahip noktalar üzerinde yapılacak düzenlemelerle araç trafiği rahatlatılacak.

Proje için ilk adımlar atıldı

Heyet, belediye ziyaretinin ardından istasyon bölgelerinde incelemelerde bulunarak, toplu taşıma hattının en verimli şekilde nasıl inşa edilebileceğini değerlendirdi.

Projenin ilk etabında, Uşak Üniversitesi çevresindeki ulaşım altyapısı güçlendirilecek. Üniversiteye ulaşımı kolaylaştıracak otonom sürüşlü araçlar, öğrencilere ve bölge sakinlerine önemli bir ulaşım alternatifi sunacak.

Uşak Belediyesi bu projeyle, şehir içindeki ulaşımı daha hızlı, güvenli ve çevre dostu hale getirmeyi hedefliyor.