Uşak Üniversitesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere büyük destek - Son Dakika

Uşak Üniversitesi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet temin etmek amacıyla faaliyet gösteren 'Öğrenci Butiğinde' kış sezonu başladı.

Öğrenci Butiğini ziyaret eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerin giyim ihtiyacının dayanışma yoluyla karşılanması amacıyla oluşturulan öğrenci butiğinde, hiç kullanılmamış giysilerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz verildiğini belirtti.

Öğrenci Butiğinin, Öğrenci Yaşam Merkezinde yer aldığını aktaran Rektör Savaş, "Öğrenci Butiğimizde para değil sadece iyilik geçer. Öğrenci Butiğimizde kurum, kuruluş ve kişiler tarafından bağışlanan daha önce kullanılmamış giyim ürünleri yer almaktadır. Tamamen gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı olarak hizmet veren Öğrenci Butiğimizde emeği geçen ve destek veren personelimize, tüm kurum ve kuruluşlara, teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan öğrencilerimizi ve daha önce kullanılmamış ürünleri bağışlamak isteyen gönüllülerimizi Öğrenci Yaşam Merkezinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Butiğimize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - UŞAK