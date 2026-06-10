Uşak Valisi AFAD'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Uşak Valisi AFAD'ı Ziyaret Etti

Uşak Valisi AFAD\'ı Ziyaret Etti
10.06.2026 14:18
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Vali Kartal, İl AFAD Müdürlüğü'nde afet hazırlığı ve müdahale kapasitesini değerlendirdi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette afetlere hazırlık, müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret ederek İl AFAD Müdürü Yasemin Bebek ve birim amirleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında kurumun yürüttüğü faaliyetler ve afetlere hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kartal, yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmede, il genelinde afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat faaliyetleri, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, lojistik imkanlar ile kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Vali Kartal, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin önemini vurguladı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak Valisi AFAD'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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