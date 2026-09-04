Uşak Valisi sosyal hizmet ve yardım çalışmalarını yerinde inceledi

Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal, kentte yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Vali Kartal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Kartal'ı ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan karşılarken, İnan Vali Kartal'a eşlik etti.

Toplumun temel taşı olan aileyi merkeze alan çalışmalar kapsamında çocuk, yaşlı, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan hizmetler değerlendirildi. Devam eden çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında da birim amirleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Kartal daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek yöneticiler ve ilgili birim sorumlularıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım ve destek faaliyetleri hakkında bilgi alan Kartal, devam eden çalışmalar ile planlanan hizmetleri değerlendirdi.

Vali Kartal, kent genelinde sosyal hizmet ve yardım alanında özveriyle görev yapan personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.