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Uşak Valisi Turan Ergün, Yöresel Ürünler Çarşı esnafını ziyaret etti.

Uşak Valisi Turan Ergün, geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi eski binasında faaliyete geçen Yöresel Ürünler Çarşı'ndaki esnaflarla bir araya geldi.

Vali Ergün, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinledi.

Esnafları tek tek gezen Vali Ergün, esnafa hayırlı işler bereketli kazançlar diledi.

Esnaflar tarafından sıcak ve samimi karşılanması sonrası esnaflar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - UŞAK