Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı - Son Dakika
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Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

08.04.2022 12:53
Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kutlama programı dahilinde şehitliğe ziyarette bulunarak şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kutlama programı dahilinde şehitliğe ziyarette bulunarak şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü ve 4 - 10 Nisan Polis Haftası kutlama programları çerçevesinde Şekerevleri Mahallesi Şeker Evleri Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Anma programına İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve emniyet mensupları katıldı.

Çok sayıda polisin katıldığı ziyarette İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Edilen duaların ardından İl Emniyet Müdür Mesut Gezer ve beraberindeki heyet şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti. - UŞAK

Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı
Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı
Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı
Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Polis, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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