Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti - Son Dakika
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Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti

18.03.2022 15:50
Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla, Uşak Şehitliğinde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla, Uşak Şehitliğinde tören düzenlendi.

Uşak Şehitliğindeki törene Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkan Vekili Hikmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcıları, protokol üyeleri, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Törende şehitliğe çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. - UŞAK

Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti
Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti
Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti

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Çanakkale, 18 mart, Tören, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti - Son Dakika


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