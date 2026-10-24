USGS, Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem ve 47 dakikada 3 sarsıntı kaydetti

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu'nun Sola kasabası açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu'da deprem paniği yaşandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), ülkenin Sola kasabasının yaklaşık 200 kilometre batısında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Büyüklüğü ilk olarak 7,2 olarak duyurulan, ancak daha sonra güncellenen sarsıntının yerel saatle 13.31'de 10 kilometre derinlikte kayda geçtiği ifade edildi. USGS, 6,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından geçen 47 dakikalık süre içinde Vanuatu'nun kuzey açıklarında 6,3, 5,1 ve 5,2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldiğini bildirdi. Olası can kaybı ya da hasar durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Vanuatu 6,3 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı

Vanuatu, geçtiğimiz salı günü 6,3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin ardından tsunami riski oluşmazken, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmemişti.