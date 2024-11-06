Üsküdar Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üsküdar Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Üsküdar Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Üsküdar Belediyesi, Acıbadem Mahallesi'nde deprem riski taşıyan yapıları yenilemek için kentsel dönüşüm projesine başladı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, projenin uzun süredir beklenen bir gereklilik olduğunu vurguladı.

06.11.2024 17:02  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini ve güvenli konutların inşa edilmesini amaçlayan Üsküdar Belediyesi ilk kentsel dönüşüm projesine Acıbadem Mahallesi'nde başladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından, "Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor" sloganıyla yola çıkılan projede ilk imzalar atıldı. Üsküdar Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliği ile kentsel dönüşüm uygulamasında ilk projeye başlandı. Acıbadem Mahallesi'nde bulunan Baltepe Apartmanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yenilenecek. Hak sahipleri ise noter huzurunda gerçekleştirilen imza törenine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katılım sağladı.

"Geldiğimiz günden bu yana alt yapı anlamında pek çok çalışma yürüttük"

Törende konuşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Üsküdar için her zaman konuştuğumuz, en önemli olarak addettiğimiz sorunlardan bir tanesiydi Üsküdar'ı kentsel dönüşüm sürecinde hızlandırmak, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek. Bugün onun ilk adımını atıyoruz. Aslında süreç boyunca, yönetime geldiğimiz günden bu yana alt yapı anlamında pek çok çalışma yürüttük. Kampanya zamanında da söylediğimiz belediyenin kendi rolüne, gerçek rolüne geçmesi dönüşüm sürecinde garantör pozisyonda olması ile ilgili bir çalışma yürüteceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili çeşitli adımlar attık, özellikle 'Üsküdar yenileniyor, İstanbul yenileniyor'un Üsküdar ayağını oluşturan bir platform kurduk" ifadelerini kullandı.

Başvurular online olarak alınabiliyor

Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi KENTAŞ öncülüğünde geliştirilen "Üsküdar Yenileniyor" online platformu ile tekil yapılardan mahalle bazında farklı ölçeklere kadar geniş bir perspektifte dönüşüm çalışmaların yapılması hedefleniyor. Vatandaşların online olarak başvuru oluşturabileceği platformda hem riskli yapıların yenilenmesine hem de güçlendirilmesine dair başvurular alınabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acıbadem Mahallesi, Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş, istanbul, Üsküdar, Deprem, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üsküdar Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.