Üsküdar Belediyesi soruşturmasında savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem müdürü A.K., mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. hakkında hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Sevk yazısında, Üsküdar Belediyesi sınırları içerisindeki yapı ruhsatı başvurularını inceleyip karara bağlamakla görevli birimin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğu, başvuruların yasal mevzuat çerçevesinde incelendikten sonra gerekli harç ve belgelerin tamamlanmasıyla yapı ruhsatının düzenlenerek sorumlu belediye başkan yardımcısının onayına sunulması gerektiği belirtildi. Yazıda, yapı ruhsatı başvurusunda bulunan müteahhitlerin belediyenin iştiraki olan Kent A.Ş.'ye yönlendirildiği, görev ve yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. personelleriyle "danışmanlık hizmeti" adı altında paravan sözleşmeler imzalandığı ve bu yolla müteahhitlerden gayriresmi gelir elde edildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdi raporuna da yer verilen sevk yazısında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediye meclisi kararına dayanarak Kent A.Ş.'ye danışmanlık hizmeti verme yetkisi tanıdığı, ancak belediye meclisinin aldığı kararda bu yönde herhangi bir yetkinin bulunmadığı, bu nedenle Kent A.Ş.'nin usulsüz şekilde yetkilendirildiği belirtildi.

Yazıda ayrıca, bu kapsamda Üsküdar Belediyesi hizmet binasında Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'na İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında oda tahsis edildiği, belediye iştiraki üzerinden yapı ruhsatı süreçlerinden gayriresmi gelir elde edilmesinin amaçlandığının tespit edildiği aktarıldı. Kent A.Ş.'nin müteahhit firmalarla "proje ön inceleme hizmeti" veya benzeri adlar altında mevzuatta öngörülmeyen bedeller karşılığında sözleşmeler yaptığı, ruhsat başvurusu yapan firmaların bu sözleşmeleri imzalamaya zorlandığı değerlendirilerek, Dedetaş'ın eylemlerinin "irtikap" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Müteahhitler 361 milyon 392 bin 264 lira ödeme yapıldı

Sevk yazısında, Kent A.Ş. hesabına danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından ada ve parsel bilgileri belirtilerek taksitler halinde toplam 361 milyon 392 bin 264 lira ödeme yapıldığı ifade edildi. Dinlenen mağdur müteahhitlerin ise ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıklarını, ruhsat süreçlerinin uzaması nedeniyle bina maliklerine kira ödemeye devam ettiklerini, inşaata başlanamaması nedeniyle haklarında şikayetler bulunduğunu ve mağdur olduklarını beyan ettikleri aktarıldı.

İskan ruhsatı başvurularını incelemeye yetkili birimin Yapı Kontrol Müdürlüğü olduğunun belirtildiği yazıda, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını oluşturduğu öne sürülen eylemlerin Sinem Dedetaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edildi. Yazıda, belediyedeki resmi hiyerarşik yapının bozulduğu, belediyede resmi görevi bulunmayan Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım A.'ya gayriresmi yetkiler tanındığı ve belediye başkan yardımcılarının dahi Nazım A. tarafından talimatlandırıldığı belirtildi.

Sevk yazısında, Nazım A.'nın bir nevi "gölge başkan" gibi faaliyet yürüttüğü, bu ortamın Sinem Dedetaş tarafından oluşturulduğu, örgütsel yapının yine Dedetaş tarafından tesis edildiği ve yapının devamının sağlanması amacıyla bazı personele zarf içerisinde dolar cinsinden rüşvet paralarının dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, soruşturmanın selameti açısından şüphelilerin tutuklanmasının gerekli olduğunu belirterek, nöbetçi sulh ceza hakimliğinden tutuklanmalarını talep etti.