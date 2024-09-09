Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı İş Birliğiyle Burs Verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı İş Birliğiyle Burs Verilecek

Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı İş Birliğiyle Burs Verilecek

Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı arasında başarılı ancak imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanması amacıyla burs verilmesine ilişkin iş birliği protokolü hayata geçiriliyor.

09.09.2024 16:16  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı arasında başarılı ancak imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanması amacıyla burs verilmesine ilişkin iş birliği protokolü hayata geçiriliyor.

"Okutan Üsküdar" projesi kapsamında Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında hayata geçirilecek proje ile ilçede ikamet eden başarılı ancak imkanları kısıtlı öğrencilere karşılıksız burs verilecek. Bu kapsamda protokol ile Üsküdar ilçesindeki üniversitelerde okuyan veya kendisi ya da ailesi Üsküdar'da ikamet eden başarılı ancak imkanları kısıtlı öğrenciler eğitimlerine destek sağlanması amacıyla burstan yararlanabilecek. 10 Eylül Salı günü Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı Beyaz Salon'da yapılacak protokol anlaşması, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş'ın katılımıyla imzalanacak. Törende TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da yer alacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürütülen proje Üsküdar'ın tüm paydaşlarının desteğiyle sürdürülecek. Proje ile Üsküdarlı vatandaşlar bağışlarını Türk Eğitim Vakfı'na gönül rahatlığıyla iletebilecek. Bağışlar Türk Eğitim Vakfı'nın web sitesi üzerinden yapılacak.

Proje hakkında detaylı bilgi için Türk Eğitim Vakfı Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek. Bağışçıların adıyla oluşturulacak fonda toplanan ödemeler Türk Eğitim Vakfı tarafından belirlenecek öğrencilere burs olarak iletilecek. Proje destekçilerinin makbuz ve teşekkür sertifikaları Türk Eğitim Vakfı tarafından gönderilirken, tüm Üsküdarlıların elbirliğiyle hayata geçecek olan "Okutan Üsküdar" projesiyle gençler rahat bir nefes alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Eğitim, Yerel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı İş Birliğiyle Burs Verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:19:53. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı İş Birliğiyle Burs Verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement