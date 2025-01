Üsküdar\'da Çöp ve Moloz Yığınları Mahalleliyi Rahatsız Ediyor

Yerel

Üsküdar'da oluşan moloz, çöp ve atık yığınları mahalleliyi canından bezdirdi. Yetkililerden çözüm bekleyen mahalle sakinleri, bir an önce çöplerin ve moloz yığınlarının temizlenmesini istediklerini dile getirirken Üsküdar Belediyesi'nin duruma sessiz kaldığı öğrenildi. Çöpler havadan görüntülendi.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde oluşan moloz, çöp ve atık yığınları ile kentsel dönüşüm sürecinde atıl durumda kalan binalar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çevre ve görüntü kirliliğiyle mücadele eden mahalle sakinleri, defalarca Üsküdar Belediyesi'ne başvurduklarını ancak sorunlarının çözülmediğini belirterek duruma isyan etti.

"Belediye kulak arkası yapıyor"

Burhaniye Mahallesi muhtarı Kadir Uğurtay, "Çöp dağları oluştu. Binanın çevresi olduğu gibi çöp, toprak, taş. Mahallenin muhtarı olarak bu görüntüden çok rahatsızım. Sayın Cumhurbaşkanımızın eski oturduğu yer burası. Bu mahalle yakışık olmayan bir görüntüyle karşılaşıyoruz maalesef. Herhangi bir belediye şu anda buraya müdahale etmedi, kulak arkası yapıyorlar. Ben bas bas bağırıyorum, 'gelin, mahalledeki şu rezaleti görün' diye. Ben bir muhtar olarak komşularımın bu rezaletin içerisinde yürümesine bu rezaleti çekmesine razı değilim. Birçok kez Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem hanıma ve Belediye Başkan Yardımcılarına da iletmeme rağmen hala bir şey çıkmadı. Bana söylenen şu, burada 100-200 kamyonluk çöp var. Bu bizim sorunumuz mu? Siz belediye olarak görevinizi yapmak zorundasınız. Vatandaşın oylarıyla geldiniz" dedi.

"Üsküdar'ın kalbi çöplüğe döndü"

Çöp yığınına dönen yolun daha önceden vatandaşların geçiş noktası olduğunu söyleyen Uğurtay, "Ama artık çocuklar ya da ailelerin buradan geçme gibi bir imkanı yok, cam kırıkları var. Üsküdar'ın göbeği çöplük yerine döndü. Üsküdar da artık çöp dağı gibi bir yer oldu. Buranın bir an önce temizlenmesini ve bu mahalledeki komşularımızın daha huzurlu, sağlıklı, hijyen bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini rica ediyoruz. Ama kulaklar kapalı, bizleri duymuyorlar. İstanbul'un kalbi Üsküdar ise Burhaniye'de Üsküdar'ın kalbi. Ama çok rezalet bir durumda. Yazın burada bu kokudan durulması mümkün değil. Komşularım her gün bana telefon açıyor, 'bu nedir' diyor. Her defasında söylememe rağmen sonuç alamıyorum. Bir önceki belediye yapmamış olabilir ama siz 'yapacağız' diye geldiniz ve bu çalışmayı sizden bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalleli çözüm bekliyor: "Rahat nefes alamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Sibel Arslan, "Çok rahatsızız. Mahallemizde rahat nefes alamıyoruz. Hem kokudan, hem tinercilerden. Her gün yangın çıkarıyorlar. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, ben markete gidemiyorum. Allah rızası için bu sorunu çözün. Çok zor durumda bütün mahalle" dedi. İbrahim Özkan isimli mahalle sakini, "Burası kentsel dönüşüme giren bir yer. 2 senedir binalar boş, fakat herhangi bir önlem alınmadı. İstanbul'un göbeği, en güzide yeri adeta bir çöplük. Kamyonlar molozlarını buraya boşaltıyorlar. Görüntü kirliliğinden başka gördüğümüz bir şey yok. Mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı. Döndü Bilgücü isimli bir vatandaş ise, "Görüntü kirliliği var, pislik var. Kamyonla gelip molozları buraya bırakıyorlar. Mahalle olarak çok rahatsızız" dedi. - İSTANBUL