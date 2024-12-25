Üsküdar'da Ekonomik ve Sağlıklı Yemek Sunan Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da Ekonomik ve Sağlıklı Yemek Sunan Kent Lokantası Açıldı

Üsküdar\'da Ekonomik ve Sağlıklı Yemek Sunan Kent Lokantası Açıldı

Üsküdar Belediyesi, Burhaniye Mahallesi'nde açtığı Kent Lokantası ile asgari ücretliler, dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler için sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunmayı hedefliyor. Lokanta, haftada altı gün hizmet vererek, ekonomik bir yemek çözümü sağlamayı amaçlıyor.

25.12.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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Üsküdar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren projelere bir yenisini daha ekleyerek Burhaniye Kent Lokantası'nı hizmete aldı

Burhaniye Mahallesi'nde açılan "Kent Lokantası", sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı menüleriyle asgari ücretlilerin, dar gelirlilerin, emeklilerin ve öğrencilerin yanında olmayı hedefleyen önemli bir proje olarak dikkat çekiyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın göreve gelmesinin ardından, Üsküdar Belediyesi'nin açtığı ikinci lokanta olan Burhaniye Kent Lokantası, Yavuztürk Mahallesi'ndeki ilk lokantadan sonra aynı ilgi ve memnuniyeti sağlamayı amaçlıyor.

Burhaniye Kent Lokantası 200 metrekare alana sahip ve anlık olarak 52 kişiye hizmet verebilecek kapasitede bulunuyor. Hafta içi ve Cumartesi günleri hizmet verecek lokanta, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlara 4 çeşit yemek sunulacak lokantada menü fiyatı 40 lira olacak.

Burhaniye Kent Lokantası, vatandaşlar için ekonomik ve pratik bir yemek çözümü sunarken, dayanışma ve paylaşma kültürünü de destekleyecek.

Üsküdar Belediyesi personellerinden Kent Lokantası Şefi Tahir Salcı, lokantaya ilişkin bilgi vererek, "Bugün Üsküdar'ımızda kent lokantalarımızın ikincisini açmış bulunuyoruz. Konseptimiz ucuz yemek, halka hizmet anlamında kaliteli, hijyenik ve sağlıklı yemekler yapıyoruz." dedi.

"Gerçekten çok iyi oldu"

Üniversite öğrencisi Yakup Emir Bayhan ise Kent Lokantası'nın öğrenciler için ekonomik olduğunu belirterek, "Öğrenciyim, bizim için çok iyi oldu mesela dışarıda bir yemek yesek minimum 100 lira ama burada 40 liraya bir menü yiyebiliyoruz. Gerçekten çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

Kent lokantaları için teşekkür eden Recep Ünal da "Kent lokantaları halkımız için büyük bir hizmet. Allah razı olsun bunları yapanlardan, organize edenlere, çalışanlara teşekkür ediyorum. Başta Sayın Başkanımız İmamoğlu'na, Sayın Başkanımız Dedetaş'a ve bütün yöneticilere teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kent lokantasına ilk kez geldiğini ifade eden Emine Özdirek ise "Kent Lokantası'nı duyuyordum. İlk kez geldim. Lezzetler güzel, yemekler sağlıklı iyi bir elden çıkmış ve de çok hesaplı daha ne olsun, teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar'da Ekonomik ve Sağlıklı Yemek Sunan Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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