Üsküdar'da 'Engelsiz Fikirler Çalıştayı'nda ebeveynler bilgilendirildi - Son Dakika

Üsküdar'da 'Engelsiz Fikirler Çalıştayı'nda ebeveynler bilgilendirildi

İSTANBUL Üsküdar'da, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımları konusunda gelecek fikirler ile farkındalığı arttırmak amacıyla 'Engelsiz Fikirler Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya katılan ebeveynler, özel gereksinimli bireylerde müzik terapisi, gastro-terapi, rehabilitasyon danışmanlığı gibi konularda bilgilendirildi.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımları konusunda, gelecek fikirler ile farkındalığı arttırmak amacıyla 'Engelsiz Fikirler Çalıştayı' Üsküdar Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Fatıma Ana Şifa Vakfı işbirliğince düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya; Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ömer Yiğit, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül, Öğr. Gör. Tuna Şahsuvaroğlu, Dyt. Ahmet Akbulut katıldı. 5 oturumda oluşan çalıştayda, özel gereksinimli bireylerde müzik terapisi, özel gereksinimli bireylerde gastro-terapisi, rehabilitasyon danışmanlığı, özel gereksinimli bireylerde beslenme istismarları hakkında ebeveynler bilgilendirildi.

Özel gereksinimli bireylerde müzik terapisi hakkında konuşan Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "Ben müzikten anlamayan, müzik terapisti olmayan, özel eğitimi de bilmeyen bir insanım. Ama ben babayım. Özel gereksinimli bir çocuğum var. Yıllar içerisinde onu depresyondan çıkarmak, hayata ve topluma yeniden kazandırmak için ritmin ne kadar önemli olduğunu bana söylemişlerdi. Ritim dersleri almaya başladıktan sonra korolara birlikte gitmeye başladık. Daha sonra beraber folklör yaptık. Buradaki tecrübelerimizi, bir bilim adamı olduğum için de tarihteki kadim bilgeliğimizden elde ettiğimiz bilgilerle de hemhal edip bir anda kendimi özel gereksinimli çocuklarla bir sınıfta buldum. Onlara çok güzel bir program uyguluyoruz. O programı bu çalıştayda bununla ilgilenen ebeveynlere ve özel eğitim uzmanlarına aktarmak istiyoruz." dedi.

"Çoğu insana tavsiye ediyorum, çok iyi geliyor"

Çalıştaya katılan vatandaşlardan Güllü Karavuş ise, "Çok güzeldi. Buna pandemiden daha önce gitmiştim. Şimdi yine söylediler yine geldim. Bana çok iyi geldi. Söylenen tavsiyeleri oğlumda denemiştim. Çok iyi çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Yine geldim. Ben onların söylediklerini hep yaptım. Çoğu insana da tavsiye ediyorum. O yüzden çok iyi geliyor. Mesela ben daha önce müziği bilmiyordum. İlk defa denk geldim ve deneyeceğim" diye konuştu.