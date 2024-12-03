Üsküdar'da Parklar Yenileniyor, Çocuklar Güvenle Oynuyor - Son Dakika
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Üsküdar'da Parklar Yenileniyor, Çocuklar Güvenle Oynuyor

Üsküdar\'da Parklar Yenileniyor, Çocuklar Güvenle Oynuyor

Üsküdar Belediyesi, eski oyun alanlarını modern oyun ekipmanları ile yenileyerek parkların bakım ve onarımını sürdürüyor. Yenilenen parklar çocuklar için güvenli ve eğlenceli alanlar sunarken, patili dostlar için de özel oyun alanları oluşturuluyor.

03.12.2024 10:30  Güncelleme: 10:34
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Üsküdar Belediyesi, ilçedeki eski ve işlevini yitirmiş oyun alanlarını yenileyerek parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Modern ve fonksiyonel hale getirilen parklar, çocukların güvenle oynayabileceği alanlar olarak yeniden hizmete girdi.

Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, eskimiş ve yıpranmış oyun grupları sökülerek yerine çocuklar için tasarlanmış yeni nesil oyun ekipmanları yerleştirildi. Parkların peyzaj düzenlemeleri de yenilenerek daha canlı ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Ayrıca, parkların içindeki tüm donatılar özenle bakım ve onarımdan geçirildi. Yeniden tasarlanan parklar, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği şekilde düzenlendi. Bu düzenlemelerle çocuklar güvenli ve eğlenceli zaman geçirirken, aileler de huzurla dinlenebilecekleri modern yaşam alanlarına kavuştu. Yenileme çalışmaları kapsamında Çınaraltı Parkı, Dostluk Parkı, Kerpiçhane Parkı, Öğretmenler Parkı, Saransk Parkı ve Toygar Hamza Parkı tamamlanarak hizmete girdi. Valide-i Atik ve Barbaros Parkı'ndaki yenileme çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 8 bin 944 metrekarelik alan yenilendi.

Pati parklar da hizmette

Yenilenen Saransk Parkı ve Öğretmenler Parkı, yalnızca çocuklara ve ailelere değil, patili dostlara da hitap ediyor. Köpekler için özel olarak tasarlanmış oyun aletleriyle donatılan Pati Park alanları, Üsküdarlılara sevimli dostlarıyla keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor. Bu düzenlemelerle Üsküdar, her yaştan birey için daha modern, güvenli ve keyifli yaşam alanlarına kavuşmuş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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