Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangın sonucu çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangın sonucu çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi

Üsküdar\'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangın sonucu çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında çıkan yangın sonucu çöken kubbenin yapım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Yangın, 10 Temmuz 2024 tarihinde çatıda meydana gelmiş ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülmüştü. Tarihi binanın kubbe kısmı çöktü ve şu anda yapım çalışmaları devam ediyor.

16.07.2024 11:18
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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında çıkan yangın nedeniyle çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, 10 Temmuz 2024 tarihinde Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kullandığı 121 yıllık tarihi binanın çatısında meydana gelmişti. Tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürülmüştü. Yangın nedeniyle tarihi binanın kubbe kısmı çöktü. Çöken kubbenin yapım çalışmaları devam ederken, ekiplerin kubbedeki çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangın sonucu çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

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