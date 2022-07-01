Üsküdar'da ÜSMEK mezunları düzenlenen şenlikte sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Üsküdar'da ÜSMEK mezunları düzenlenen şenlikte sertifikalarını aldı

01.07.2022 09:39

Üsküdar'da ÜSMEK mezunları düzenlenen şenlikte sertifikalarını aldı Üsküdar Belediyesi ÜSMEK mezunlarına yıl sonu şenliği ve pikniği düzenledi.

Üsküdar'da ÜSMEK mezunları düzenlenen şenlikte sertifikalarını aldı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi ÜSMEK mezunlarına yıl sonu şenliği ve pikniği düzenledi. Şenlikte çeşitli alanlarda kurslara giderek bu kursları bitirene kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerler kurslarının bitmesi sonrası düzenlenen programda konserler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK'te mezuniyet coşkusu yaşandı. Validebağ Korusu'nda düzenlenen şenlik ve piknikte kursiyerle sertifikaları Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den aldı. 11 bin başvurunun yapıldığı ÜSMEK kurs merkezlerinde bu yıl 16 farklı kurs merkezinde, müzik ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Kişisel Gelişim, Seramik ve Cam, El Sanatları, Giyim Üretim Teknolojileri, Yabancı Dil gibi 72 alanda 8 bin öğrenci kursunu bitirerek mezun oldu. Kursta yaptıkları ürünlerin satıldığı ÜSMEK mağazasında yaptığı el işçiliği ürünleri satan ev hanımları aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Ayrıca şenlikte ÜSMEK müzik hocaları ve öğrencilerinin çaldığı şarkılar ile kursiyerler doyasıya eğlendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Burada hem bizim 2021-2022 sezonunun ÜSMEK kursiyerlerine sertifika törenimiz var hem de güzel bir yaz günü İstanbul'umuzun Üsküdar'ımızın en güzel yerlerinden birisi Validebağ Korusu'nda bir piknik ile bu sertifika törenini taçlandıralım istedik. Şu anda yaklaşık 3 bin kursiyerimiz aileleri, çocukları ve milli eğitimden hocalarımız ile birlikte hem sertifika töreni düzenleyeceğiz, hem de güzel bir piknik yaparak yıl boyu yorgunluğunu atmış olacağız. Bizim Üsküdar'da toplamda 16 ayrı mahallede 16 kurs merkezimiz var birde satış ofisimiz var kursiyerlerin ürettiği ürünlerin satış merkezi. Buraya bu yıl 11 bin kişiye yakın başvuru oldu. Bunun 8 bini kurslarımıza devam etti. Kurslarımızda ki doluluk oranı neredeyse %100, tamamı doldu diyebiliriz. Çok başarılı ve çok güzel bir sezonu geride bıraktık." dedi.

Kursiyer Çiğdem Tüner, "Bu sene ki kursumuzda aynı önceki kurslarımız gibi çok güzel geçti. Çok güzel eğitim aldık, hocalarımız çok güzel eğitimler verdiler. Sayın Belediye Başkanı'mız Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz bize sağladığı imkanlardan dolayı. Sertifikalarımızıda aldık şimdi piknikte arkadaşlarımızla güzel bir gün geçiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: İHA

Üsküdar Belediyesi, Hilmi Türkmen, Üsküdar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üsküdar'da ÜSMEK mezunları düzenlenen şenlikte sertifikalarını aldı - Son Dakika

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