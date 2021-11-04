Üsküdar'da 'ÜSMEK Yavuztürk Kurs Merkezi' açıldı - Son Dakika

Üsküdar'da 'ÜSMEK Yavuztürk Kurs Merkezi' açıldı

-Başkan Hilmi Türkmen: "ÜSMEK 10 bin öğrencisiyle güzel bir noktaya doğru gidiyor"

İSTANBUL - Üsküdar'da bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek amacıyla 'ÜSMEK Yavuztürk Kurs Merkezi'nin açılışı resmi törenle gerçekleştirildi. Açılışa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "18 tane kurs merkeziyle, 10 bin öğrencisiyle, Üsküdar'daki ÜSMEK gerçekten güzel bir noktaya doğru gidiyor. Bu kursları biz önemsiyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan 'ÜSMEK Yavuztürk Kurs Merkezi' açıldı.

ÜSMEK'de müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi 72 alanda 3 bin 700 programda verilen eğitimler sürüyor. Bugün 14 merkez aracılığıyla sunulan eğitimler, yeni merkezlerle daha da yaygınlaştırılacak.

"Üsküdar'daki ÜSMEK 10 bin öğrencisiyle güzel bir noktaya doğru gidiyor"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'ımızda Yavuztürk Mahallemizdeyiz. Burada ÜSMEK'in çok güzel bir kursunu açtık. Bu 14'üncü kursumuz. İnşallah 2 tane daha açacağız, 16'ya çıkacak. Bir de yemek okulu yapacağız. Diğer adıyla gastronomi okulu. Toplam 17 kursumuz, bir de bu kurslarda üretilen ürünlerin, el ürünlerinin satılacağı bir satış ofisi açacağız. 18 tane kurs merkeziyle, 10 bin öğrencisiyle, Üsküdar'daki ÜSMEK gerçekten güzel bir noktaya doğru gidiyor. Bu kursları biz önemsiyoruz. Bu ÜSMEK, İSMEK adı altında köklü bir gelenekti, köklü bir eğitim merkeziydi. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi bu dönem bunlara devam etmedi. Biz de Üsküdar ölçeğinde İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik. Konuyu daha geliştirerek, yeni branşlar açarak, yeni imkanlar ortaya çıkararak yeni kursiyerlerimizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Kaymakamımızla, işbirliği halinde, yeni kurslarla yolumuza devam ediyoruz. Bu kursları özellikle hanımlar çok önemsiyor. Genç kızlar çok önemsiyor. Burada bir takım hem yeni eğitimler, yeni bilgiler, beceriler kazanıyorlar. Hem de birtakım sosyal anlamda moral, motivasyon, motivasyon buluyorlar. İnsanlar buralarda yeni arkadaşlıklar, komşular tanıyor." dedi.