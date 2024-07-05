Üsküdarlılar Hollanda maçını dev ekranda izleyecek - Son Dakika
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Yerel

Üsküdarlılar Hollanda maçını dev ekranda izleyecek

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçını Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan dev ekranda izlemek için tüm Üsküdarlıları davet etti.

05.07.2024 18:07
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Üsküdarlılar, A Milli Futbol Takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacağı çeyrek final maçını Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan dev ekranda izleyecek.

Milli takım son oynadığı maçta Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkmıştı. Ay yıldızlılar, yarı finale çıkmak için 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile mücadele edecek. Milli takımın bu heyecanlı mücadelesini Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde kurulacak dev ekranda izleyecek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile yüzlerce Üsküdarlı vatandaşın katılımıyla yeni bir zafer yaşamak için mücadeleyi takip edecek. Saat 22.00'da başlayacak olan karşılaşma için Başkan Dedetaş, tüm Üsküdarlıları milli takımı hep birlikte desteklemek amacıyla davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdarlılar Hollanda maçını dev ekranda izleyecek - Son Dakika

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