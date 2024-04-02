Üsküp\'teki Türk Çarşısı\'nda 500 kişiye iftar verildi

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısı'nda 500 kişiye iftar verildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Osmanlı döneminden kalan tarihi Türk Çarşısı'nda iftar sofrası kuruldu. Çarşıdaki dükkan sahiplerini temsil eden Esnaf Derneği'nin organize ettiği 500 kişilik iftara esnaf ve aileleri katıldı. Esnaf Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada iftarın yoğun katılımla gerçekleştirildiği belirtilerek "İftara katılan üyelere ve tüm katılımcılara özel saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Üsküp'ün simgelerinden biri

Üsküp'ün kuzeyinde 1450'lerde Osmanlı Devleti döneminde kurulan Türk Çarşısı, günümüzde küçük dükkanları, camileri, restoranları ve hamamlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Balkanlar'ın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan Türk Çarşısı, şehrin simgelerinden biri olarak görülüyor. - ÜSKÜP