Alkollü Şahsın Üst Geçit Macerası Polisleri alarma geçirdi - Son Dakika
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Yerel

Alkollü Şahsın Üst Geçit Macerası Polisleri alarma geçirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde alkollü bir şahıs, üst geçitte rahat tavırlar sergileyerek polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 30 dakika süren dil dökme çabalarının ardından ismi Murat Ç. olan şahsı ikna ederek üst geçitten indirdi. Şahıs, eylemi sırasında elindeki alkol bardağını bırakmadı ve polisle yaptığı diyalog izleyenlere gülümsetti.

02.09.2024 19:58
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Üstgeçite çıkan alkollü şahıs polisi alarma geçirirken, keyfinden ödün vermedi

ANTALYA - Antalya'da üst geçide çıkan bir şahıs polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Üst geçidin korunaksız bölümünde bağdaş kuran ve rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs kısa süreli görüşmenin ardından ikna edilerek üst geçitten indirildi. Şahıs, eylemi sırasında elinde içecek bulunan bardağı üst geçitten inerkende bir an olsun bırakmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne üst geçidin korkuluklarını diğer tarafında bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler isminin Murat Ç. olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Bu arada şahsın atlama ihtimaline karşı tedbir amaçlı olarak yol trafiğe kapatılarak itfaiye ekipleri tarafından şişme yatak kuruldu.

Rahat hareketleri dikkat çekti

Bir süre polis ekiplerini ikna etmeye çalıştığı ve alkollü olduğu öğrenilen şahsın rahat hareketleri dikkat çekti. Yaklaşık yarım saatlik görüşme sonunda Murat Ç. ekipler tarafından ikna edilerek üst geçitten indirildi. Bu sırada Murat Ç.'nin elinden alkol olduğu değerlendirilen bardağı bir an olsun bırakmadığı dikkat çekti. Murat Ç. ile polis ekiplerinin diyaloğu ise izleyenleri gülümsetti. Polis ekiplerine dert yanan Murat Ç. "Adamlar 3 kişi bana pusu kurdu. Karakola gittim, sonuç alamadım' dedi. Emniyet bana ters yapıyor, sırf kolumda dövme var diye" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alkollü Şahsın Üst Geçit Macerası Polisleri alarma geçirdi - Son Dakika

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