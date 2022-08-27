Müjdat Gezen ve Kızı Elif "Baba Kız" Oyunu ile Seferihisar'da Sahneye Çıktı

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, 60'ıncı sanat yılında kızı Elif ile birlikte 'Baba Kız' adlı tiyatro oyununu Seferihisar'da sahneledi.

Seferihisar Belediyesi ve TÜLOV Vakfı tarafından organize edilerek Sığacık Kaleiçi'nde sahnelenen oyunu yaklaşık iki bin kişi izledi. Uzun zamandır yurtdışında yaşayan kızı Elif Gezen ile "Baba Kız" oyununda aynı sahneyi paylaşan Müjdat Gezen, kızının bestelediği şiirleri ve kızıyla olan anılarıyla, Seferihisarlı sanat severlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İki perdelik oyunda; Müjdat Gezen'le Hollanda'da yaşayan kızı Elif'in doğumundan itibarenki hüzünlü ve komik anıları 2 saat boyunca konukları güldürürken, duygulandırdı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin oyunun ardından Kaleiçini dolduran tüm sanatseverler adına Gezen ailesine çiçekle teşekkür etti.