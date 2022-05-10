Üstyapı çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Üstyapı çalışmaları başladı

10.05.2022 18:17
Üstyapı çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi yakınlarındaki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağı'na uzanan yolda tamamlanan altyapının ardından üstyapı için çalışmalar başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi yakınlarındaki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağı'na uzanan yolda tamamlanan altyapının ardından üstyapı için çalışmalar başladı.

Nevşehir Belediyesi'nin 2022 yılı yatırım programında yer alan altyapı yenileme ve sıcak asfalt serimi için çalışmalar farklı mahallelerde devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda 15 Temmuz Mahallesi'nde Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak'ta başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu hatları yenilenerek yeni nesil polietilen içme suyu boruları döşenen bölgede kanalizasyon hattı da güçlendirildi. Bölgede ilk kez yağmur suyu hatlarını da döşeyen belediye ekipleri böylelikle altyapı çalışmalarını tamamladı. Altyapının ardından üstyapı için çalışmaya başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yeni yaya kaldırımları oluşturmak için bordür döşemeye başladı.

Ekipler kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimi için hazırlıklarını tamamlayarak bu bölgede oturan vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolu sıcak asfalt konforuna kavuşturacak. - NEVŞEHİR

Üstyapı çalışmaları başladı
Üstyapı çalışmaları başladı
Üstyapı çalışmaları başladı
Üstyapı çalışmaları başladı
Üstyapı çalışmaları başladı

YORUMLAR
500
Genç sporcular finalde Genç sporcular finalde Tarım ve Orman Bakanlığından Nevşehir'de 355 projeye hibe desteği Tarım ve Orman Bakanlığından Nevşehir'de 355 projeye hibe desteği

Devlet Hastanesi, Sulusaray, Nevşehir, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üstyapı çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:33 Aracında taranarak katledilmişti! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 00:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: Üstyapı çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement