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Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika

Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

11.02.2022 11:14

Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı Çorum'un Sungurlu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 241 gram kannabinoid ele geçirildi.

Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 241 gram kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir şahsın Ankara'da Çorum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler Polis Uygulama Noktasında bir otomobili durdurdu. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 241 gram Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

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Uyuşturucu, Sungurlu, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika
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