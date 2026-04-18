Uykuya Dalınca Düşen Adam Gündem Oldu - Son Dakika
Uykuya Dalınca Düşen Adam Gündem Oldu

Uykuya Dalınca Düşen Adam Gündem Oldu
18.04.2026 09:06
Erzurum'da bir adam kahve önünde uyuyakaldı, düştü; olay izleyenleri kahkahaya boğdu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşanan olay, görenleri hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

İlçede yaşayan İzmirli Ateş Rıza Tunç, bir kahvehane önünde taburede oturduğu sırada uyuyakaldı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Tunç, oturduğu tabureden yere düştü. O anlar, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Tunç'un tabureden düştüğünü görenler, durumu fark eder etmez koşarak yardıma geldi. İlk anda sağlık sorunu nedeniyle düştüğünü düşünen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ancak Tunç'un sadece uyuyakaldığının anlaşılması üzerine hem kendisi hem de çevrede bulunanlar derin bir nefes alırken, yaşananlar tebessümle karşılandı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay, izleyenlere "bazen en basit anlar bile yüz güldürür" dedirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uykuya Dalınca Düşen Adam Gündem Oldu - Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Kan donduran kovalamaca Önünü kesip kurşun yağdırdı Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Balıkesir’de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem’in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı 8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
00:51
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu
Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
SON DAKİKA: Uykuya Dalınca Düşen Adam Gündem Oldu - Son Dakika
