Uyuşturucu Aracın Sigorta Kutusundan Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucu Aracın Sigorta Kutusundan Çıktı

Afyonkarahisar'da polis SUV araçta 140 gram uyuşturucu ve hassas terazi buldu, iki kişi tutuklandı.

18.02.2025 17:38
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Polis aradığı uyuşturucuyu aracın sigorta kutusunda buldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polisin şüphe üzerine durdurarak emniyete götürüp arama yaptığı otomobilin sigorta kutusunda 140 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent girişinde yol uygulaması yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri bir SUV aracı durdurdu. Ardından araçta bulunan şahısların şüpheli hareketlerde bulunduklarını fark eden ekipleri aracı emniyete götürerek arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerinde kullandığı aramada aracın sigorta kutusunda 140 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ve O.K., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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