Narkotik ekiplerinden uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince bir adrese yapılan baskında yakalan uyuşturucu taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik olarak Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde bir ikamete baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramada 40 gram metamfetamin maddesi ile 3 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan H.K. isimli şahıs ise gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.