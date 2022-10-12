Uyuşturucu bir ailenin hayatını alt üst etti - Son Dakika
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Uyuşturucu bir ailenin hayatını alt üst etti

12.10.2022 00:58
Uyuşturucu bir ailenin hayatını alt üst etti

Şanlıurfa'da eşi ve oğlu uyuşturucu batağına saplanan kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa'da eşi ve oğlu uyuşturucu batağına saplanan kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Yıldız Şikak'ın eşi iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu ve alkol batağına saplandı. Eşini bu bataktan kurtarmaya çalışan kadın, bir dönem öğretmenlik de yapan oğlunun da uyuşturucu kullandığını öğrenince yıkıldı. Bir yandan eşi ve oğlunu uyuşturucu illetinden kurtarmaya çalışan kadın, diğer yandan tek başına evini geçindirmek için mücadele vermeye başladı. Yaşı ve buna bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle çalışamayacak duruma gelen kadın, tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Yıkık ve dökük olan toprak evde su ve elektrik de bulunmuyor. Uyuşturucu krizine giren oğlunun kendisine ve eşine zarar verdiğini iddia eden Şikak, çoğu zaman geceyi parklarda geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Eşinin emekli olduğunu fakat maaşıyla uyuşturucu ve alkol aldığını söyleyen Şikak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kendi durumunu anlatamadığını söyleyen Şikak, "Oğlum bir dönem öğretmenlik yaptı, psikolojisi bozuldu. Sonra oğlumu uyuşturucuya alıştırdılar. Kriz geçirince bağırıp çağırıyor, bizi evden atıyor. Sabaha kadar parklarda oturuyoruz. Polis her gün gelip onu alıyor. Oğlumu Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine (AMATEM) yatırmalarını istiyorum ama yatırmıyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyuşturucu bir ailenin hayatını alt üst etti - Son Dakika

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